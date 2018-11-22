В Старобільську Луганської області продовжили слухання справи Олександра Єфремова. Прокурори звинувачують колишнього нардепа одразу в кількох злочинах. Зокрема, начебто, в захопленні будівлі СБУ у Луганську в 2014 році. Проте, захист Єфремова цю справу називає фальсифікацією. Чому? Всі подробиці в матеріалі.

"Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

І так вже майже 2 з половиною роки. На початку жовтня, за рішенням суду, слідство продовжили, а сам Єфремов залишається ще на 2 місяці В СІЗО. Екс-нардепа підозрюють одразу в декількох злочинах. Одне з головних звинувачень, начебто, "захоплення" СБУ Луганська в 2014 році.

"Організація та пособництво у захопленні адміністративного приміщення на території Луганської області", - заявляє Павло Кожуховський, прокурор Генпрокуратури.

Однак довести вину Єфремова прокурорам поки не вдалося. За словами екс-нардепа, справу затягують навмисно, через відсутність доказів.

"Не существует ни одного доказательства, предъявленного в обвинении суда, и не существует ни одного доказанного риска", - заявив Олександр Єфремов, підсудний.

Прискорити слідство і встановити справжніх організаторів захоплення Луганського СБУ міг би допит свідків. А точніше свідка - екс-очільника обласного управління МВС в Луганській області - Володимира Гуславського.

За словами адвоката Єфремова - Андрія Смірнова, Гуславського викликали в суд аж 8 разів. Однак повістки, що запрошували на засідання колишній правоохоронець ігнорував. Таке "затишшя" не випадкове. Адвокат Єфремова неодноразово звинувачував Гуславського у співпраці з керівництвом ГПУ. У грудні 2007 року Гуславський був призначений очільником тоді ще "міліції" у Луганську.

Але сьогодні сталося диво, і ключовий свідок прийшов на засідання.

"Ми довго чекали цього одночасного допиту - вже більше року", - наголосив адвокат.

Судове засідання по справі Єфремова відбувалося відразу у двох містах. В Старобільську - допитували екс-нардепа, у столиці - свідка - Гуславського.

За словами адвоката Єфремова, головним підозрюваним у справі має стати саме свідок. Адже начальник МВС Луганської області не наказав захистити адмінбудівлю від сепаратистів.

"Він заборонив своїм підлеглим особового складу Головного управління МВС України в Луганській області використовувати спецзасоби 9 березня і 6 квітня 2014 року для перешкоджання масовим безладам", - наголосив Андрій Смірнов, адвокат.

Однак сам Гуславький всі звинувачення відкидає.

"Я не знаю, в чому тут розбіжності в моїх показниках і інших свідків. В чому тут розбіжність, я не розумію. Питання провокаційне, ні з ким не погоджувалося", - заявив Володимир Гуславський, свідок.

А це - кадри 2014 року, одразу після захоплення бойовиками управління СБУ в Луганську. Так звана армія "юга-востока" дякує Гуславському за співпрацю:

"Отдельное обращение к Гуславскому. Товарищ генерал, вы поступили как настоящий офицер - вы сдержали свое слово. Только лишь поэтому, здание СБУ занято без жертв. И этим вы показали пример всем офицерам. Мы понимаем, что вы очень рисковали, но вы показали достойный пример всем офицерам Украины".

Далі - більше. Згідно показань свідків, штурмували будівлю СБУ сепаратисти, яких напередодні із СІЗО звільнив Гуславський!

"Как были события. После этого пан Гуславський привозит этих шестерых, освобождает с ИВС. Они проводят митинг, возле управления. Им дается команда на штурм, после этого они выбивают нас с первого этажа, второго и захватывают полностью это здание", - розповів Олександр Петрулевич, свідок.

Однак, на лаві підсудних залишається лише Єфремов. Чи продовжувати термін його тримання під вартою вирішать 3 грудня. В Старобільсьокму суді Луганської області.