В Одесі сьогодні мітингували студенти національного медичного університету. Вийшли молоді люди, які приїхали на навчання з Індії. Кажуть - вони проти нового керівництва ВИШу.

За словами іноземців, за нового ректора - в університеті почалися гоніння проти неугодних викладачів.

В ректораті натомість були здивовані, що студенти не звернулися до керівника ВИШу особисто і припускають, що мітинг організували опоненти.

Нагадаємо, попереднього ректора Валерія Запорожана звільнила в.о. міністра охорони здоров'я. Після цього - змінилися й інші керівники університету. Запорожан звернувся до суду. Розгляд справи - триває.

"Когда мы поступили сюда, это был один из лучших университетов в Европе, но сейчас Дубинина его разваливает. Мы вышли сюда, чтобы сказать свой протест беспределу, который творится в нашем университете", - заявляє Пармар Рішабк, студент Одеського Національного медичного університету.

"Ми постійно перебуваємо на зв'язку з головою студентського самоврядування іноземців, і якихось претензій до роботи - які були вислухані і пропущені повз, - жодного разу не були висловлені з їхнього боку", - наголосила Ярослава Витко, голова прес-служби Одеського Національного медичного університету.