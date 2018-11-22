В американском городе Сидар-Спрингз, штат Мичиган, женщина выжила после ДТП в котором лишилась головы. Ее череп оказался полностью отделен от позвоночника, пишет "Политека".

Лила Делайн подъезжала к дому, когда в ее автомобиль врезалась другая машина. Авария произошла на глазах мужа, который ждал ее во дворе. Он тут же бросился к искореженному автомобилю и обнаружил, что его жена в сознании, но не может ни двигаться, ни говорить.

Он зафиксировал ее голову и удерживал ее, пока не приехала скорая помощь, которую помогла вызвать виновница ДТП. Врачи полагают, что именно благодаря действиям супруга женщина осталась жива.

У Делайн обнаружили разрыв и дислокацию атланто-затылочного сочленения, соединяющего затылочную кость с первым шейным позвонком.

То, что она добралась до больницы живой, - это практически чудо. В большинстве случаев с такой травмой умирают на месте происшествия, - говорит хирург Чарльз Гибсон.

Поначалу тело женщины было полностью парализовано. Она могла реагировать на чужие слова, только закрывая глаза или беззвучно шевеля губами.

Я думала, что теперь вся моя жизнь будет такой. Аппарат искусственного дыхания, подгузники и неспособность общаться.

Опасения оказались напрасны. За три месяца, прошедшие после аварии, ее состояние заметно улучшилось. Контроль над телом вернулся, она начала вставать, ходить и делать упражнения, необходимые для дальнейшего выздоровления.

Водителю автомобиля, столкнувшегося с машиной Делайн, предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью.

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