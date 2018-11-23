Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Peruvian Airlines экстренно сел в аэропорту боливийского Ла-Паса, сообщает El Commercio.

По данным министерства транспорта и связи Перу, на борту самолета находились 122 пассажира и пять членов экипажа. После посадки все были эвакуированы. Никто не пострадал.

Как сообщил глава Главного управления гражданской авиации Боливии, во время посадки произошел несчастный случай - проблемы с шасси.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, что у самолета отсутствуют задние стойки шасси.

Издание также сообщает, что при посадке взорвалась одна из задних шин самолета.

Напомним, что в аэропорту Москвы самолет сбил насмерть пассажира.