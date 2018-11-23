Мировые цены на нефть резко выросли [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Оперативные данные электронных торгов говорят о росте мировых цен на нефть.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли до $62,67 за баррель.
Июньские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись до $54,00 за баррель.
Напомним, что курс криптовалют резко упал.
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