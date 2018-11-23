Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины касательно улучшения администрирования и пересмотра ставок некоторых налогов и сборов". За документ проголосовали 236 народных депутатов, передает "112.ua".

Законопроект представила нардеп от БПП, глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Относительно ресурсных поправок – они почти не изменились. Большинство поправок касались операций по налогообложению стоимости посылок и некоторые поправки касались системы электронного администрирования горючего и электронного администрирования спирта этилового, о чем до сих пор идут дебаты", - сказала Южанина.

Она признала, что из проекта исключили целые блоки, в частности, связанные с налогообложением доходов, полученных от операций с криптовалютой.

Во время рассмотрения законопроекта в сессионном зале наиболее дискуссионной оказалась поправка № 561 нардепа от БПП, заместителя председателя по вопросам правовой политики и правосудия Василия Яницкого. Он предлагал "отменить" результаты конкурса в высший специализированный или Верховный суд, чтобы кандидат, который участвовал в конкурсе, но не был рекомендован, считался таким, который подтвердил способность осуществлять правосудие в соответствующем суде. Такую же поправку хотели внести в проект изменений в Бюджетный кодекс, но в обоих случаях в зале их отклонили.

Обсуждали также нормы относительно льгот при покупке электрокаров. Ранее Южанина предлагала принять отдельный законопроект на эту тему (и его даже внесли в парламент, но времени не рассмотрение бюджетного процесса не хватило).

В редакции комитета ввоз автомобилей с электродвигателями освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) до 2022 года.

Напомним, Верховная Рада 8 ноября 233 голосами народных депутатов поддержала за основу этот законопроект, который предусматривает увеличение акциза на сигареты на 9%, повышение экологического налога на выбросы СО2 до 10 грн/тонну и налогообложение посылок из-за рубежа стоимостью от 100 евро налогом на добавленную стоимость.