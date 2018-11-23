В ЮАР скончался 11-летний мальчик Кейден Бенджамин, страдавший редким генетическим заболеванием - ребенок испытывал постоянный голод (синдром Прадера-Вилли).

О Кейдене писали СМИ всего мира - он ел даже туалетную бумагу и грязь. Мозг ребенка не был в состоянии оценить потребности его организма в еде, пишет Metro.

Родители старались ограничивать питание ребенка, который мог съесть за обедом две целых курицы. Они прятали еду, запирали шкафы и холодильник, но это не помогало. Кейден все время требовал есть и толстел.

К концу жизни Бенджамин весил 90 килограммов, почти не мог двигаться и дышал через трубку, вставленную в трахею. Мальчик постоянно находился под наблюдением врачей - у него были диагностированы проблемы с сердцем, диабет и депрессия. Ребенок часто плакал из-за того, что хотел выйти на улицу и поиграть со сверстниками, но не мог.

Родные Бенджамина не могли оплачивать дорогостоящий больничный уход и запустили кампанию по сбору средств. Это не помогло - ребенок умер, а собранные деньги будут потрачены на оплату его похорон.

Мать мальчика, призналась, что врачи давно предупреждали ее о скорой смерти ребенка. Она хочет, чтобы все, кто помогал скрасить его последние дни, запомнили Кейдена как милого отважного мальчика.

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