Фотограф перевоплощает девушек в мифических существ [ Редактировать ]
Фото: sabrinanielsenphotography.com
Арт-фотограф из Дании Сабрина Нильсен перевоплощает женщин в настоящих русалок. Сюжет и костюмы женщина создает самостоятельно, пишет gazeta ua.
Датчанка рассказала, что сначала продумывает детали, а потом берется за создание костюмов. Чаще всего местом для съемок становится природная среда.
Нильсен назвала этот проект "Хроники души", на создание которого ушло несколько лет.
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