Арт-фотограф из Дании Сабрина Нильсен перевоплощает женщин в настоящих русалок. Сюжет и костюмы женщина создает самостоятельно, пишет gazeta ua.

Датчанка рассказала, что сначала продумывает детали, а потом берется за создание костюмов. Чаще всего местом для съемок становится природная среда.

Нильсен назвала этот проект "Хроники души", на создание которого ушло несколько лет.