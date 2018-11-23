Известная всему миру своим наклоном Пизанская башня постепенно выпрямляется. Постоянно наблюдающая за ней группа ученых пришла к выводу, что итальянская достопримечательность "стабильно и очень медленно сокращает наклон", пишут Факты.

Исследователи отмечают, что 57-метровый средневековый памятник за последние 20 лет выпрямился на 4 см.

"Как будто башня помолодела на два века", - отметил профессор Сальваторе Сеттис.

Профессор геотехники из Пизанского университета Нунцьянте Скуэлья добавил: "В первую очередь имеет значение устойчивость колокольни, а она превысила ожидания".

В 1990 году башня была закрыта для публики впервые за 800 лет из-за опасений, что она может быть на грани разрушения. В то время вершина башни отклонялась на 4,5 м от вертикали.

Международный комитет, возглавляемый польским экспертом профессором Микеле Джамиолковски, работал над его стабилизацией в период с 1993 по 2001 год. Их усилиями наклон был исправлен на 45 сантиметров, что обошлось в 200 миллионов фунтов.

В свою очередь, пользователи в соцсетях шутят, что уменьшить наклон удалось благодаря туристам, которые делают фото, якобы поддерживая башню.

Ранее группа исследователей нашла ответ на вопрос, почему Пизанская башня не падает дальше.