У берлінському зоопарку вперше показали малят суматранських тигрів. Вони з'явилися на світ ще на початку серпня, але лише зараз достатньо зміцніли, аби оселитися у вольєрі. Це перше потомство тигриці Маянг, яка живе у звіринці з 2013-го.

Суматранські тигри під загрозою вимирання. У світі їх залишилося менше як півтисячі. На рідкісних пухнастиків полюють через яскраве хутро.

"Загалом тигренята народжуються дуже нерозвиненими. У перші дні вони сліпі, не мають зубів, неповороткі. Тож їхня мати мусить проводити з ними багато часу. Та за останні кілька тижнів ці дитинчата трохи підросли і вже потроху досліджують світ. А сьогодні вони вперше у великому вольєрі надворі", - пояснює Флоріан Сікс, куратор Берлінського зоопарку.