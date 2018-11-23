У Німеччині показали малят суматранських тигрів [ Редактировать ]
У берлінському зоопарку вперше показали малят суматранських тигрів. Вони з'явилися на світ ще на початку серпня, але лише зараз достатньо зміцніли, аби оселитися у вольєрі. Це перше потомство тигриці Маянг, яка живе у звіринці з 2013-го.
Суматранські тигри під загрозою вимирання. У світі їх залишилося менше як півтисячі. На рідкісних пухнастиків полюють через яскраве хутро.
"Загалом тигренята народжуються дуже нерозвиненими. У перші дні вони сліпі, не мають зубів, неповороткі. Тож їхня мати мусить проводити з ними багато часу. Та за останні кілька тижнів ці дитинчата трохи підросли і вже потроху досліджують світ. А сьогодні вони вперше у великому вольєрі надворі", - пояснює Флоріан Сікс, куратор Берлінського зоопарку.
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