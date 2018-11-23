Комедийная актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко впервые опубликовала снимок после смертельного ДТП под Киевом, в которое попали и другие участники труппы. Красотка поделилась трогательным семейным снимком на своей станице в Instagram.

Артистка решила опубликовать фотографию с ребенком по случаю Дня сына. Многие поклонники пришли в восторг от снимка и засыпали Яну приятными словами.

"Моя самая любимая фотография", - подписала снимок Глущенко.

Фото: Instagram

Ранее один из пострадавших в ужасном ДТП актеров "Дизель Шоу" записал веселое видео.