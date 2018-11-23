Актриса из "Дизель шоу" поделилась трогательным снимком после ДТП [ Редактировать ]
Комедийная актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко впервые опубликовала снимок после смертельного ДТП под Киевом, в которое попали и другие участники труппы. Красотка поделилась трогательным семейным снимком на своей станице в Instagram.
Артистка решила опубликовать фотографию с ребенком по случаю Дня сына. Многие поклонники пришли в восторг от снимка и засыпали Яну приятными словами.
"Моя самая любимая фотография", - подписала снимок Глущенко.
Фото: Instagram
Ранее один из пострадавших в ужасном ДТП актеров "Дизель Шоу" записал веселое видео.
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