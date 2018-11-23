С начала 2018 года в Украине цены на лекарства из аптечной корзины выросли на 6%, или на 11,3 грн. Об этом говорится на странице председателя Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко в Facebook.

Лекарства, которые входят в социальную аптечную корзину, на начало ноября 2018 стоили вместе 198,2 грн. При этом на начало 2018 года стоимость аптечной корзины составляла 186,9 грн.

"Уровень инфляции составил за это время 7,4%, то есть лекарства являются товарной группой, которая в этом году росла меньшими темпами, чем большинство товаров и продуктов", - отметил Дорошенко.

Цены на лекарства в аптеках с условной корзины подорожали за первые десять месяцев 2018 от 4% до 11%, а именно: импортные сосудорасширяющие средства - на 4%, отечественные сосудорасширяющие средства - на 5%, импортные лекарства - на 6%, отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты - на 7%, отечественные антибиотики - на 9% и импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты - на 11%.

Ранее мы писали о том, какие продукты подорожали за последний месяц.