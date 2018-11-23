"Демоническое творение": ученые создали робота-ребенка (видео) [ Редактировать ]
В Японии создали робота-ребенка. Ученые из университета Осаки опубликовали видео со своим творением по имени Affetto. Робот умеет имитировать эмоции, пишет издание "Буквы".
"Мы можем эффективно контролировать движения лица робота, чтобы он мог выражать более тонкие эмоции, например, улыбаться и хмуриться", - заявил руководитель проекта Хисаши Исихара.
В прошлый раз японцы демонстрировали Affetto в 2011 году. Теперь они создали модель второго поколения. Ученые добавили роботу кожу, похожую на человеческую, и волосы, а также сделали мимику более выразительной. Журналисты в шутку называют голову-андроида "сущим ночным кошмаром" и "демоническим творением".
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