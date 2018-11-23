Чеснок - продукт, который необходимо есть в холодную пору года. Он защищает нас от болезней и укрепляет иммунитет. Однако есть случаи, когда от этого продукта лучше отказаться. Об этом пишет "МедикФорум".

Чеснок нельзя употреблять в пищу тем, кто имеет проблемы с печенью или почками. Продукт содержит в себе токсичные элементы, и их количество довольно велико, потому может произойти обострение недуга и дальнейшее нарушение химических процессов в указанных внутренних органах.



Чеснок противопоказан при диарее, поскольку он раздражает такой чувствительный орган, как кишечник, провоцируя большее его воспаление. Также продукт нежелательно употреблять при низком кровяном давлении и глазных болезнях. В первом случае кровяное давление ещё больше снизится, во втором – произойдет раздражение и без того сверхчувствительных слизистых оболочек глаз.



Чеснок не рекомендуется пациентам, готовящимся к хирургическому вмешательству, так как из-за химических элементов происходит разжижение крови, что нежелательно во время проведения операции. Беременным и кормящим грудью женщинам не стоит есть чеснок, так как невозможно предугадать его влияние на эмбрион и младенца.



Чеснок противопоказан при аритмии, желчнокаменной болезни, панкреатите, геморрое, эпилепсии и аллергии. Последние исследования опровергли мнение о том, что данный плод эффективен как противоонкологическое средство. Он может подойти для профилактики рака, оказывая на организм общеукрепляющее действие, но в борьбе с указанным недугом бессилен.

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