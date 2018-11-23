Попытка закрепить в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО – это лишь предвыборный пиар президента.

Об этом заявил народный депутат, Сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистам голосование в первом чтении за законопроект №9037 о закреплении в Конституции курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

Юрий Бойко отметил, что это очередная попытка вовлечь парламент в предвыборную кампанию президента. "Никаких практических последствий эта декларация иметь не будет. В НАТО нас никто не примет, потому что в стране есть территориальный конфликт. Из ЕС также был четкий сигнал, что Украина не готова к вступлению", - сказал парламентарий.

"Смысл этого только в том, что президент таким образом пытается поднять свой падающий рейтинг. Другого смысла нет никакого", - отметил оппозиционный политик.

"Мы не собираемся принимать в этом участие. Наша политическая платформа голосовала против. Мы считаем, что это очень далеко от того, что нужно людям", - подчеркнул Юрий Бойко.