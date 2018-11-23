В Украине из-за прогнозируемых снегопадов 26-27 ноября ожидается ухудшение условий на дорогах до уровня угрозы "желтый". Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В частности, в эти дни ожидается осложнение погодных условий - снег и мокрый снег, местами сильный снег. Прирост снежного покрова в отдельных районах будет составлять 8-15 см). На дорогах также прогнозируют гололедицу, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед. А 27 ноября в южных и центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей (2 уровень угрозы "желтый")", - отметили в "Укравтодоре".

Следовательно, второй по сложности уровень угрозы предвидится на дорогах 15 областей - Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей.

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