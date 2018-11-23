В пятницу, 23 ноября, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифа на производство тепловой энергии компанией "Киевтеплоэнерго" на 22,3%, до 961,06 гривны за 1 Гкал (без НДС). Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2019 года, сообщает УНИАН.

Согласно решению, НКРЭКУ также повысила тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для нужд религиозных организаций в два раза, до 981,81 гривни за 1 Гкал, но снизила тарифы на производство тепловой энергии для нужд бюджетных учреждений на 17,4%, до 981,46 гривны за 1 Гкал.

Регулятор также снизил тариф компании на отпуск электроэнергии на 23,1%, до 140,94 коп/кВт-ч. (без НДС).

Ранее мы писали о том, что тарифы на свет подорожают.