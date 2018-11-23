У Смілі борги за опалення переклали на місцеву владу [ Редактировать ]
Дороги в Смілі розблоковані. Мітингувальники розійшлися, після того як місцеві депутати вчора під вечір ухвалили рішення, що місто бере на себе борги "Сміла Енергоінвест".
Приватна компанія вісім років опалювала райцентр і за цей час заборгувала "Нафтогазу" майже 86 мільйонів гривень. І хоча договір із приватниками місто розірвало ще навесні, НАК відмовлявся давати газ, допоки борги не погасять.
Котельні запрацювали лише після втручання Президента. Але вимоги Нафтогазу залишились незмінними - міська влада має розрахуватися з НАК і заключити офіційну угоду на постачання газу. Тоді обурені жителі перекрили всі виїзди з міста. Комунальники рішення депутатів сприйняли без радості.
"Я почув, що нині дають доручення на підписання договорів і відповідальність буде лежати на мені, тому що мій підпис буде на цих документах. Те що ви проголосуєте - то одне, але я не хочу брати відповідальність на себе. Я прошу міського голову звільнити мене сьогоднішнім числом. Будь ласка", - подав заяву на звільнення Ігор Ройко, начальник "Сміла Комунтеплоенерго".
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