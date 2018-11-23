Икота без причины: о чем говорит примета [ Редактировать ]
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Бывает так, что ни с того ни с сего мы начинаем икать. О том, какие приметы это сулит пишет Рrivorotnoe.
- Начали икать? Это вас вспомнили добрым/недобрым словом.
- Икота подсказывает: думает/мечтает человек, которому вы не безразличны.
- Считается, что икотой "награждаются" нечестные на руку люди.
- Икота также случается к близкому дождю.
- Неприятные сокращения символизируют крепкую зависть окружающих.
- Особенно громкая и болезненная икота отражает ругань и осуждение.
- Легкая, едва ощутимая скорее указывает на похвалу.
Ранее мы писали о приметах о зевании. А также, к чему горят щеки. А также читайте, к чему чешется правая ладонь, а к чему - левая. А еще читайте, к чему дергается глаз.
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