Бывает так, что ни с того ни с сего мы начинаем икать. О том, какие приметы это сулит пишет Рrivorotnoe.

Начали икать? Это вас вспомнили добрым/недобрым словом.

Икота подсказывает: думает/мечтает человек, которому вы не безразличны.

Считается, что икотой "награждаются" нечестные на руку люди.

Икота также случается к близкому дождю.

Неприятные сокращения символизируют крепкую зависть окружающих.

Особенно громкая и болезненная икота отражает ругань и осуждение.

Легкая, едва ощутимая скорее указывает на похвалу.

Ранее мы писали о приметах о зевании. А также, к чему горят щеки. А также читайте, к чему чешется правая ладонь, а к чему - левая. А еще читайте, к чему дергается глаз.