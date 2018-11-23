Украина направила России ноту протеста [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 23 ноября, выразило протест в связи с визитом российского президента Владимира Путина в аннексированный Крым. Об этом говорится в заявлении МИД.
Украина считает этот визит, как и любые другие не согласованные с украинской стороной так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина), грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия.
В МИД подчеркнули, что Крым и город Севастополь являются "неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отреагировал на ноту протеста, сообщает ТАСС.
"Этот протест мы не принимаем", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления украинского МИД.
Ранее Порошенко передал генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией.
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