Чтобы следующий год прошел удачно, необходимо избавиться от некоторых привычек в году уходящем. Рекомендации астролога Василисы Володиной помогут изменить жизнь к лучшему в конце 2018 год, пишет dailyhoro.

Овен

Представителям знака Овна стоит оставить в уходящем году упрямство, ведь это качество никак не помогает добиваться своих целей, а скорее наоборот, мешает Овнам признавать свои ошибки. Не всегда нужно доказывать свою правоту и выяснять отношения с теми, кто придерживается другой точки зрения. Вполне возможно, что мнение и советы других людей помогут Овнам сделать правильный выбор или решить трудную проблему, поэтому стоит хотя бы иногда к ним прислушиваться.

Телец

Тельцам необходимо избавиться от привычки постоянно экономить. Несмотря на то, что многие считают это качество положительным, оно не позволяет Тельцам наслаждаться жизнью и иногда баловать себя заслуженными сюрпризами. Не стоит ограничивать себя во всем: порой нужно удовлетворять свои желания.

Близнецы

Гороскоп сулит Близнецам удачный год, но только в том случае, если они начнут уделять больше внимания близким людям. Зачастую Близнецы сконцентрированы только на своих интересах. Представителям этого созвездия астрологи советуют чаще интересоваться жизнью близких людей и хотя бы иногда оказывать бескорыстную помощь. Таким образом Близнецы сделают первый шаг к счастливым переменам.

Рак

Раки слишком часто драматизируют, и от этой привычки нужно избавиться уже в 2018 году. Предстоящий год подарит представителям этого созвездия массу положительных моментов, но из-за пессимистичности Раки могут этого даже не заметить. Не стоит омрачать происходящие события. Если Раки смогут найти источник положительных эмоций, то уже в 2019 году их жизнь станет ярче и насыщеннее.

Лев

Окружающие зачастую считают Львов высокомерными и самовлюбленными. Возможно, настало время разрушить сложившийся стереотип о себе, и для этого нужно стать более общительными и дружелюбными. Как правило, Львы обожают внимание, ведь именно это придает им сил и уверенности. Но в 2018 году Львам стоит найти и другие способы повысить уверенность в себе.

Дева

Девам пора перестать все контролировать и признать тот факт, что даже они могут совершить ошибку. Желание делать все безупречно не приводит ни к чему хорошему, а даже наоборот, становится причиной разочарований, когда все идет не так, как хотелось бы. Перфекционизм - качество, от которого нужно избавиться в уходящем году. В этом случае груз ответственности за совершенные действия станет меньше, а каждый новый день перестанет быть тяжелым испытанием.

Весы

В конце года Весам рекомендуется избавиться от сомнений и робости, которые отдаляют их от успеха. Следует преодолеть негативные мысли и решить старые проблемы, чтобы в будущем начать путь к новым целям и достижениям. Развив позитивное мышление, Весы смогут изменить жизнь к лучшему в 2019 году.

Скорпион

Недоверие к другим людям зачастую мешает Скорпионам в романтических и дружеских отношениях, поэтому от данного качества нужно избавиться уже сейчас. Не нужно видеть предателя и обманщика в каждом встречном. Стараясь абстрагироваться от окружающих, Скорпионы лишают себя возможности завести полезные знакомства и наладить личную жизнь. Впоследствии это может привести к одиночеству.

Стрелец

Жизнерадостные и активные Стрельцы нередко кажутся окружающим слишком несерьезными, и это качество мешает им создавать доверительные отношения с другими людьми. Уже в 2019 году все должно измениться, ведь жизнь подразумевает не только веселье, но и ответственность за свои действия и свое будущее. Для этого Стрельцам необходимо уже сейчас расставить приоритеты, а главное - не ошибиться.

Козерог

Пророй Козероги бывают очень сдержанными, из-за чего окружающим трудно понять их мысли и эмоции. До конца 2018 года Козерогам следует стать более открытыми, ведь иногда просто необходимо дать волю своим чувствам. Пусть излишняя скромность останется в уходящем году, и тогда уже скоро Козероги смогут почувствовать себя свободнее и стать счастливее.

Водолей

Порой Водолеи, сами того не замечая, пытаются помочь каждому, даже когда их не просят об этом. Этой привычке лучше остаться в уходящем году. Альтруизм, бесспорно, достоин похвалы, но лишь в том случае, если он не заставляет человека забыть о собственных интересах и потребностях. В конце 2018 года Водолеям стоит посвятить больше времени себе. Тогда они смогут быстро справиться со своими проблемами и выполнить незавершенные дела, чтобы в новом году ничто не помешало им приступить к новым начинаниям.

Рыбы

Рыбам рекомендуется избавиться от замкнутости, стать более открытыми и общительными. Ведь зачастую именно излишняя скромность не позволяет им реализовать себя, хотя на самом деле Рыбы - очень интересные и разносторонне развитые личности. В 2019 году представители этого созвездия смогут добиться своих целей и стать успешнее, если хорошо поработают над собой и станут более уверенными.

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