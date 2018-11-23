1 декабря в Канаде на арене Videotron Centre состоится поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе между обладателем пояса Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО) и непобежденным украинским боксером Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО).

Для 41-летнего канадца предстоящий бой станет десятой защитой чемпионского пояса, которым он владеет с июня 2013 года. Последний поединок Стивенсон провел 19 мая против шведу Баду Джека. Тогда судьи зафиксировали ничью и пояс остался у действующего чемпиона. Что касается Гвоздика, то в марте украинец по очкам одержал победу над французом Мехди Амаром.

Титульный поединок в прямой трансляции покажет телеканал "Интер". Ориентировочное начало боя - 2 декабря в 1:20 по киевскому времени.

Отметим, что в случае победы, 31-летний харьковчанин может стать четвертым чемпионом мира среди украинских боксеров-профессионалов. На данный момент титулами владеют Александр Усик, Василий Ломаченко и Артем Далакян.