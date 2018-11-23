Упасть на катке, не вписаться в проём, неосторожно выйти из-за стола - ситуаций, в которых можно заполучить синяк, сотни. Но что, если кровоизлияния есть, а травм нет? Когда стоит нервничать? Об этом пишет издание "The Challenger".

Откуда берутся синяки

Синяки у здорового человека чаще всего появляются из-за удара или другого физического воздействия на мягкие ткани (например, если прищемить палец). В результате травмы под кожей повреждаются мелкие сосуды, кровь из них попадает в мягкие ткани, образуя гематому - подкожное кровотечение. Чтобы остановить его, организм выделяет гемоглобин, белок, который переносит кислород к органам и тканям. Именно из-за него, кстати, первоначальный цвет повреждения красно-багровый. Дальше гемоглобин разрушается. Цвет синяка меняется - из красного в сине-фиолетовый, затем в желтый, коричневый и так до полного рассасывания. Смена цвета обусловлена содержащимися в составе крови элементами.

Отклонением от нормы следует считать синяки, которые появляются без физического воздействия.

Синяки не должны появляться:

при незначительном физическом воздействии (если синяки появляются от легкого сжатия запястий - это не норма);

при силовых нагрузках, если вы соблюдаете технику выполнения упражнений;

при повышенном артериальном давлении - в этом случае часто назначаются препараты для разжижения крови, но даже при высоком (260) артериальном давлении не должно возникать подкожных кровотечений.

Когда нужно насторожиться

В первую очередь, бить тревогу стоит, если синяк появился не из-за физического воздействия (тем более если таких синяков много). Насторожить должны необычный цвет, размер, форма и расположение: например, все синяки появляются только на конечностях. Любое подобное образование требует консультации терапевта или врача общей практики. В особенности если подкожные кровотечения сопровождаются помутнением зрения и нарушением координации.

Какие заболевания могут вызвать появление синяков

Наиболее частые причины синяков - нехватка рутина и витамина С. При их дефиците снижается прочность сосудов и в отдельных местах могут возникать синяки. Например, нехватка рутина ведёт к нарушению выработки коллагена, соответственно сосуды становятся более ломкими, их проницаемость увеличивается: обычное сжатие руки может привести к образованию синяков.

Склонность к подкожным кровоизлияниям у девушек может быть связана с приемом гормональных контрацептивов.

Еще одна причина - нехватка витамина К. Без него ухудшаются процессы свертываемости крови.

Реже появление синяков связано с заболеваниями. Например, при геморрагическом васкулите организм начинает вырабатывать антитела к собственным сосудам, в результате чего стенки сосудов разрушаются. Могут возникать небольшие кровоизлияния как в конечностях, так и в области внутренних органов. Провокатором может быть хроническая инфекция или длительный приём антибиотиков.

Есть заболевания, которые связаны с нарушением функции тромбоцитов - клеток, ответственных за свертываемость крови. Причина - либо их нехватка, либо нарушение их работы.

Кроме того, у пациента может быть дефицит некоторых факторов свертываемости, такое бывает, например, при гемофилии. Однако подобные заболевания характеризуются крупными кровоизлияниями (например в суставы), и их, как правило, выявляют еще в детстве.

К образованию синяков может быть причастна болезнь Рандю-Ослера. Это нарушение строения сосудистой оболочки, в результате чего под кожей могут образовываться мелкие кровяные пятна, похожие на звездочки. Эти звездочки могут стать симптомом варикозного расширения вен.

Иногда синяки - симптом онкологического заболевания (например лейкоза) и гормональных сбоев. К образованию синяков может привести регулярный приём стероидных препаратов, которые используют для лечения аутоиммунных заболеваний.

Еще гематомы могут возникать при ревматизме, заболеваниях почек и крови.

К какому врачу обратиться

Кровью занимается специалист узкого профиля - гематолог. Изначально можно обратиться к терапевту или врачу общей практики. Он назначит необходимые обследования и, если это необходимо, направит к нужному специалисту. Для диагностики в первую очередь назначается обычный анализ крови, в котором можно определить общий уровень тромбоцитов и гемоглобина. Дополнительный биохимический анализ крови позволит оценить работу печени и почек. Понадобится анализ крови на свертываемость. В случае необходимости дополнительно проводятся УЗИ брюшной полости и органов малого таза. Дальнейшее направление обследований и терапии определяет врач исходя из результатов анализов.

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