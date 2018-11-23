Есть такой тип людей, которые постоянно опаздывают, хоть и стараются изо всех сил этого не допускать. К сожалению, многие руководители любят пунктуальность и не допускают даже пятиминутного опоздания. Издание "Factinteres" рассказывает, как избавиться от такой привычки.

Отследите свои привычки

Возможно, причиной ваших опозданий является недооценка времени на свои действия. Чтобы от этого избавиться, можно начать отслеживать свои действия. Попробуйте расписать все свои действия за день, и сколько на каждое из дел потребовалось времени. После этого вы будете иметь представление, сколько времени требует каждая из повседневных задач. Таким образом, вы научитесь грамотно рассчитывать свое время и избавитесь от опозданий.

Подумайте о последствиях

Пунктуальный человек всегда отдает себе отчет, что может произойти из-за его опоздания. Например, такому человеку крайне тяжело отнимать время у ожидающих его людей. Последствия опозданий могут быть разными. Однако важно воспитать в себе ответственность за свои опоздания.



Многие работодатели могут повлиять на таких сотрудников. Например, можно ввести некоторые санкции за каждый день опозданий. Возможно, тогда у сотрудника и возникнет чувство возможных последствий.

Пересмотрите свое расписание

Ваше расписание дел может быть причиной ваших опозданий. Чем больше вы хотите выполнить дел, тем выше шанс, что вы где-то опоздаете. Постарайтесь пересмотреть свое расписание и выделить на каждую из задач реальное количество времени.

Установите рамки под задачи

Составляя список дел на предстоящий день или неделю, старайтесь сразу придать им временные рамки. Постепенно ваши дела будут накапливаться и, вписывая очередную задачу, вы увидите, есть ли у вас свободное время. Так вы обезопасите себя от опозданий и бесполезной спешки.

Планируйте заранее

Старайтесь заранее распланировать все до мелочей. Например, у вас на 9 утра запланировано важное совещание. Постарайтесь заранее узнать среднее время на дорогу до места совещания. Для уверенности можете отправиться на совещание с небольшим запасом времени.

Будильники и памятки

Для организации своего времени важно научиться пользоваться будильниками и памятками. Например, вам необходимо отправиться на встречу не позднее 14:00. Однако перед этим у вас имеются и другие задачи, которые могут попросту вас отвлечь. Поставив будильник на 13:50, вы поможете себе соблюдать свой график и обезопасите себя от опоздания. Старайтесь ставить будильник ровно за столько времени, сколько вам потребуется для завершения предыдущей задачи. Если 10 минут для завершения задачи достаточно, то ставьте будильник именно за 10 минут до новой задачи.

Привыкните ожидать

Крайне тяжело соответствовать своему графику вплоть до минуты. В любом случае, перестав опаздывать, вы вынуждены будете ожидать. Приехали за 10 минут до начала совещания - ничего страшного, значит совещание начнется вовремя. Если бы вы опоздали, то это совещание затянулось бы в любом случае.

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