Порошенко уволил главу Черновицкой ОГА [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации.
Об этом говорится в указе №389/2018 от 23 ноября, опубликованном на официальном сайте главы государства.
"Уволить Фищука Александра Георгиевича с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.
Перед увольнением Порошенко наградил Фищука орденом За заслуги III степени.
"За весомый личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Черновицкой области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм постановляю наградить орденом За заслуги III степени Фищука Александра Георгиевича - председателя Черновицкой областной государственной администрации", - говорится в указе №388/2018.
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