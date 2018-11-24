В тайне от родителей: в Минздраве готовят новшества для подростков [ Редактировать ]
Украинским подросткам хотят разрешить самостоятельно выбирать своего врача и хранить в тайне от родителей состояние своего здоровья. Об этом говорится в опубликованном проекте закона о правах подростков в сфере охраны здоровья. Представители Министерства здравоохранения вынесли проект на обсуждение и надеются получить от депутатов одобрение.
Именно в подростковом возрасте закладываются основы для здоровой и продуктивной жизни в зрелом возрасте, а также для снижения вероятности проблем в последующие годы. В то же время это период риска, когда могут возникать проблемы со здоровьем с серьезными последствиями, или когда может проявиться поведение, будет иметь значительные негативные воздействия на здоровье в будущем.
В ведомстве отмечают, что сегодня у подростков довольно много прав. Например, 14-летние могут самостоятельно обращаться в суд и определять свое место жительства, 16-летние - работать по трудовому договору, нести уголовную и админответственность и даже быть предпринимателями.
А вот что касается здравоохранения, здесь закон не позволяет в полной мере обеспечить права подрастающего поколения. Поэтому в Минздраве предлагают четко определить термин "подросток и его права.
Относительно медосмотров, врачей в свою очередь обяжут доступно и правдиво рассказать подростку о нюансах его диагноза и варианты лечения. Также по предложенным нормам, врачам запрещено без согласия юного пациента рассказывать родителям о консультации, диагнозе и прочем. Раньше такие возможности были предусмотрены только для совершеннолетних.
Таким образом в ведомстве уверяют, что подростки смогут чувствовать себя увереннее, чаще посещать врачей и не стесняться на консультациях. Ведь именно через страх и стыд перед родителями часто становятся причиной отказа вовремя рассказать о проблемах со здоровьем и пойти к врачу.
Однако большинство украинских родителей против этой инициативы. Первое, что нужно сделать, по мнению взрослых, это начать в школах какие-то курсы или уроки, на которых будут обучать, как нужно заботиться о своем здоровье, в каких случаях бить тревогу и как уберечься от опасности и прочее.
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