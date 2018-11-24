Фредди Меркьюри: самые яркие фото легенды [ Редактировать ]
Ровно 27 лет назад в собственной квартире от бронхопневмонии скончался легендарный певец и музыкант Фредди Меркьюри.
Болезнь развилась на фоне СПИДА, который Меркьюри до последнего скрывал от поклонников и даже многих близких ему людей.
Podrobnosti.ua собрали самые яркие фото певца, каким запомнили его миллионы людей по всему миру.
фото: GettyImages/Global Images Ukraine фото: GettyImages/Global Images Ukraine фото: GettyImages/Global Images Ukraine фото: GettyImages/Global Images Ukraine фото: GettyImages/Global Images Ukraine фото: GettyImages/Global Images Ukraine фото: GettyImages/Global Images Ukraine фото: GettyImages/Global Images Ukraine фото: GettyImages/Global Images Ukraine
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