Ровно 27 лет назад в собственной квартире от бронхопневмонии скончался легендарный певец и музыкант Фредди Меркьюри.

Болезнь развилась на фоне СПИДА, который Меркьюри до последнего скрывал от поклонников и даже многих близких ему людей.

Podrobnosti.ua собрали самые яркие фото певца, каким запомнили его миллионы людей по всему миру.

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