"Оппозиционная Платформа - За Жизнь" требует прекратить вмешательство в дела церкви (заявление) [ Редактировать ]
"Оппозиционная Платформа - За Жизнь" требует от власти прекратить какое-либо давление на церковь и вмешательства в ее дела. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Оппозиционной Платформы - За Жизнь".
"Соотечественники!
Правящий режим в предвыборной агонии начал наступление на Каноническую Церковь.
Руками чиновников Минкульта, управляющих заповедниками, совершено незаконное преступное действие против Церкви и верующих - у УПЦ и верующих отбирают Почаевскую Лавру.
В дальнейшем развитии такого сценария правящий режим, в своих последних попытках сохранить власть, может организовать захваты храмов и монастырей по всей стране, что ещё больше усилит раскол в украинском обществе.
Затевая вопрос о "предвыборном томосе", Порошенко заверял, что никто не будет забирать церковные сооружения УПЦ и не будет силой принуждать священников переходить в угодные режиму патриархаты.
На деле мы видим, что все обещания правящего режима - циничная ложь и практически сразу же, эти обещания, как и все прочие, были цинично нарушены.
Сегодня вопрос, без преувеличения, стоит критически: либо насилие над Украинским Православием будет остановлено, либо завтра страна может погрузиться в огонь церковной войны и ненависти. В этом конфликте победителей не будет - пострадает весь украинский народ.
"Оппозиционная Платформа - За Жизнь" требует от правящего режима прекратить давление и вмешательство в дела Православной Церкви".
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