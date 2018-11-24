"Оппозиционная Платформа - За Жизнь" требует от власти прекратить какое-либо давление на церковь и вмешательства в ее дела. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Оппозиционной Платформы - За Жизнь".

"Соотечественники!

Правящий режим в предвыборной агонии начал наступление на Каноническую Церковь.

Руками чиновников Минкульта, управляющих заповедниками, совершено незаконное преступное действие против Церкви и верующих - у УПЦ и верующих отбирают Почаевскую Лавру.

В дальнейшем развитии такого сценария правящий режим, в своих последних попытках сохранить власть, может организовать захваты храмов и монастырей по всей стране, что ещё больше усилит раскол в украинском обществе.

Затевая вопрос о "предвыборном томосе", Порошенко заверял, что никто не будет забирать церковные сооружения УПЦ и не будет силой принуждать священников переходить в угодные режиму патриархаты.

На деле мы видим, что все обещания правящего режима - циничная ложь и практически сразу же, эти обещания, как и все прочие, были цинично нарушены.

Сегодня вопрос, без преувеличения, стоит критически: либо насилие над Украинским Православием будет остановлено, либо завтра страна может погрузиться в огонь церковной войны и ненависти. В этом конфликте победителей не будет - пострадает весь украинский народ.

"Оппозиционная Платформа - За Жизнь" требует от правящего режима прекратить давление и вмешательство в дела Православной Церкви".