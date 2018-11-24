К Земле приближается огромный астероид [ Редактировать ]
Эксперты NASA заявили, что в полночь 25 ноября (00:14) к нашей планете приблизится астероид размером с лондонский Биг-Бен, пишет newsyou.info.
Дистанция между телом и Землей составит 5,8 млн км. Объект под кодовым названием WB105 имеет диаметр 53-120 метров. Ширина тела равняется 123 метрам, что почти в 1,3 раза больше Статуи Свободы. Перемещение производится на скорости 18,88 км/с. Астероиды падают на землю несколько раз в столетие.
Многие сгорают в атмосфере, но не все. Те, которые долетают до поверхности земли, наносят существенный урон. Вспомнить хотя бы Челябинский метеорит диаметром 20 метров.
Тела большего размера легко могут стереть с лица земли целые города. Более того, в некоторых случаях падающие космические объекты провоцируют смертельные цунами, передают Новости планеты. К счастью, WB105 не представляет опасности для землян, так как пролетит от нашей планеты на приличном расстоянии. 5,8 млн км - это как 15 лунных дистанций. На замеченном астероиде ученые учатся определять опасные тела и безопасные.
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