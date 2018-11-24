У Києві вшанували пам'ять жертв Голодомору [ Редактировать ]
Ми пам'ятаємо, світ визнає. Під таким гаслом у столиці вшанували пам'ять жертв Голодомору. В день 85 річниці трагедії в Мистецькому арсеналі зібралися перші особи держави, голови інших країн та посли. Сьогодні також завершується акція "запали свічку" - в ній взяли участь 85 країн світу. Небайдужі до української трагедії запалювали свічку та ставили її на підвіконня, як символ пам'яті про загиблих від голоду в 30-х роках минулого століття.
"Сьогодні ми схиляємо голови перед невинними душами, які знайшли свій передчасний спочинок внаслідок одного із найстрашніших злочинів проти людяності. Уявіть собі, не було аж ніяких природних катаклізмів , не було ніяких трагічних обставин, був лише дуже скрупульозно виконаний план, який розроблений в кремльовських кабінетах, який приніс небачену людську трагедію", - заявив Петро Порошенко, президент України.
"Від імені світового конгресу українців, хочу подякувати сьогодні усім країнам у світі, які уже визнали Голодомор актом геноциду проти українського народу і звернутися до міжнародної спільноти - підтримайте Україну сьогодні", - заявив Євген Чолій, президент світового конгресу українців.
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