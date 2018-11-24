Вісімдесят п'яті роковини геноциду українського народу вшановували сьогодні по всій країні. У багатьох регіонах провели пам'ятні жалобні заходи. Зі свічками та пшеничними колосками. Подробиці розкажуть наші кореспонденти.

Під Харковом зранку люди несли квіти та колоски до Меморіального комплексу жертвам голодомору 32-33 років. В цьому регіоні чи не найбільше людей загинули у ті роки - офіційно понад 600 тисяч. В кожній родині мають що розповісти про жахливий голод, від якого вимирали цілі села.

"Я пам'ятаю ще маленькою була, і бабуся розповідала, яке горе спіткало наших односельців, я з Сумщини родом. Якраз не було неврожаю в той час. Це було зроблено штучно. Тому, звичайно, це є геноцидом".

На території Меморіалу відкрили Музей пам'яті жертв одразу трьох голодоморів - 20, 30 та 40 років. Тут представлені понад пів сотні експонатів. Історики розповідають, у тридцятих на Харківщині селяни декілька разів зі зброєю намагалися завадити вивезенню зерна. У 32 за переховування харчів ввели кримінальну відповідальність, навіть для дітей. Харків тоді був столицею України. Але й в ньому у вільному продажу хліба не було.

У Дніпрі відбувся мітинг-реквієм "Великі твої жертви, Україно!". З квітами та колосками люди зібралися біля найвищого в Україні Меморіалу жертвам Голодомору та політичних репресій. Пам'ять про загиблих вшанували хвилиною мовчання та панахидою. На цьому місці у 30 і 50 роках був спецоб'єкт наркому внутрішніх справ, де ховали жертв репресій.

"У бабушки померло 5 дітей тоді. Це для пам'яті, для молодого покоління, щоб вони пам'ятали про ці дні і те, що нада цінувати життя. Щоб не повторювалися таке більше", - говорить Ольга Тарасенко, жителька Дніпра.

У Миколаєві на головній вулиці влаштували незвичний перфоменс, розповівши про мільйони загиблих від голоду. Студенти на півгодини відкрили вуличний ресторан "Непораховані з 1932-го" і пропонували перехожим скоштувати головну страву тих років. Рецепт відтворили за історичними документами. Суп із шишок, трави, гілок та моху.

"Оно не очень вкусное, как лекарство. Наверно, сложно постоянно такое употреблять в пищу и знать, что ты ничего не можешь себе позволить больше, потому что нет", - ділиться враженнями Ганна Дидняк, жителька Миколаєва.

Роковини Голодомору відзначили і в Чернівцях. Чиновники, студенти, волонтери та священики зібралися на площі - згадали жертв геноциду хвилиною мовчання. На столах розклали свіжий хліб та калачі. Відслужили панахиду і освятили пам'ятний меморіал - його встановили спеціально до 85 роковин.

"Колись був закон 5 колосків. В мене тут 10 - я дав у два рази більше. Не забувається, історію не можна забути - вона є написана, ще не все сказано. Сльоза виходить. Так що це не забувається і ми не повинні забути", - говорить Петро П'ятаков, житель Чернівців.

В Івано-Франківську студенти вшанували пам'ять загиблих урочистою ходою від пам'ятника Івана Франка до Меморіального скверу. В центрі міста влаштували акцію "Хліб життя". На вічевому майдані активісти розклали столи із колосками пшениці та закам'янілими чорними хлібцями з полови, лози і кори жолудів, якими в час Голодомору харчувалися люди.

"Тут акція є символічною. Ми показуємо дух тієї епохи і закликаємо людей поділитися їжею для того, щоб інші могли жити. Принеси їжу - збережи життя ще комусь", - закликає Назар Стефурак, організатор акції.

В Ужгороді освятили монумент пам'яті жертв голодоморів. П'яти метрову бронзову скульптуру жінки, яка здійняла руки до неба, зробив митець з Києва. До підніжжя поклали композиції з колосків.

"Ця ідея свічки і полум'я, і жінка, людина , як символ країни і вона палає, і горить. Без слів на відчутті торкнутися душі", - говорить Ігор Гречаник, український скульптор.