Завершити проект "Стіна" на україно-російському кордоні планують до 2021 року. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час візиту до Харківської та Сумської областей. Будівництво захисного бар'єру вирішили подовжити через недостатнє фінансування у минулі роки.

Міністр наголосив, що з бюджету будуть виділені кошти і на нове обладнання для опорних пунктів та комплексів фото- відеофіксації.

"В бюджете нынешнего года заложено финансирование развития этого проекта. Поэтапно. В этом году мы завершаем Харьковскую область и переходим на дальнейшие. Столько денег потрачено на дискредитацию этого проекта, что если б хотя бы половина этих денег пошла сюда - мы бы уже наверно были на середине Луганской области", - заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.