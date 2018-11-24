Будівництво "Стіни" завершиться до 2021 року - Аваков [ Редактировать ]
Завершити проект "Стіна" на україно-російському кордоні планують до 2021 року. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час візиту до Харківської та Сумської областей. Будівництво захисного бар'єру вирішили подовжити через недостатнє фінансування у минулі роки.
Міністр наголосив, що з бюджету будуть виділені кошти і на нове обладнання для опорних пунктів та комплексів фото- відеофіксації.
"В бюджете нынешнего года заложено финансирование развития этого проекта. Поэтапно. В этом году мы завершаем Харьковскую область и переходим на дальнейшие. Столько денег потрачено на дискредитацию этого проекта, что если б хотя бы половина этих денег пошла сюда - мы бы уже наверно были на середине Луганской области", - заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.
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