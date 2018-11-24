Пенсіонери, які проживають на окупованих територіях Донбасу зможуть отримувати пенсії без "довідки переселенця". Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Але коли його винесуть на голосування поки що невідомо. Детальніше розкаже Ірина Розова.

Володимир - пенсіонер, який проживає на непідконтрольній території. Проробив машиністом у шахті понад 40 років. Він оформив українську пенсію на прилеглій підконтрольній території, через довідку, яка підтверджує статус переселенця. Кожні два місяці йому треба "відмічатись" в управлінні соцзахисту. Підтверджуючі, що він постійно проживає в Україні.

"Я больной. У меня давление высокое 200. Я беру человека сопровождающего, чтоб он меня поддерживал под руки. А там много дел, день два, а то и три. Это надо квартиру найти, чтобы переночевать, это очень накладно плюс дорога. Это очень тяжело, очень очень тяжело", - розповідає Володимир, пенсіонер.

З квітня 2017 року по квітень 2018 Пенсійний фонд припинив виплати понад 200 тисячам пенсіонерів на підставі, що вони не проживають на підконтрольній території. Натомість, Уряд підтвердив право людей отримати пенсію за період, коли її виплата припинилася.

"Я хочу сказати, що Україна однозначно заявила про те, що вона має інформацію про кожного пенсіонера незалежно від того, де він проживає. Вони всі громадяни України і право на пенсію мають всі. Ми розвиваємось постійно, ми спрощуємо процедури і ми дійдемо до того, що ми розділемо все-таки переміщених осіб і тих осіб, які проживають на непідконтрольній території. І ми вирішуємо це питання, повірте у нас є складнощі, але ми робимо все можливе", - заявив Микола Шамбір, заступник міністра соціальної політики України.

Для цього має існувати процедура, яку так і не було розроблено, тому пенсіонери все одно не можуть отримати свої гроші. Окрім того, є ще 150 тисяч літніх людей, які за законом мають право на пенсії, але взагалі не звертались по виплати. Проти обмеженого права виступають і в Міністерстві тимчасово окупованих територій.

"Это право ограничено и мы выступаем против этих ограничений и уже не первый год мы выступаем. Необходимо разорвать взаимосвязь получения пенсии и получения справки. Потому что мы породили коррупцию колоссальную. Мы даже не можем представить миллиарды гривен, которые попадают неизвестно в чьи руки", - говорить Георгій Тука, заступник міністра тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Процедура оформлення "довідки переселенця" породила новий бізнес. За окрему винагороду пенсіонери можуть отримати відповідну довідку. Натомість, в Парламенті вже зареєстрований законопроект, що дозволить людям, які мешкають на непідконтрольних територіях отримати пенсію без довідки про переміщення на підконтрольну Україні територію. Але дотепер, у залу Верховної Ради його не внесли.