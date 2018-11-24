До Конгресу США обрали рекордну кількість жінок [ Редактировать ]
У влади жіноче обличчя. В американський Конгрес обрали рекордну кількість представниць прекрасної половини людства. І навіть перших в історії жінок-мусульманок. Дмитро Анопченко дізнавався, як конгресвумен збираються змінити те, що дісталося їм у спадок від конгресменів.
У лабіринтах коридорів Капітолію і сенатських комітетів, де сторонньому і заблукати можна, багато літніх чоловіків у дорогих костюмах, а саме так уявляють типового конгресмена. Але останніми роками картинка змінюється і кардинально - до влади йде все більше жінок.
У новому скликанні американського Конгресу, що стануть до праці в січні, серед тих, кого обрали зараз на проміжних виборах, 110 жінок. І вони виношують плани серйозно змінити ситуацію в цій будівлі.
Найкраща ілюстрація змін - традиційна фотосесія "парламентських новачків" - тих, хто тільки-но обраний до Сенату та Палати представників. Подивіться, як багато серед них дам. Причому, це скликання має одразу кілька рекордів. Тут і 29-річна Олександрія Окас-Кортес з Нью-Йорка - наймолодша жінка-сенатор за всю історію Америки. І Ільхан Омар з Мінессоті - одна з двох перших в історії штатів жінок-мусульманок, обраних до Конгресу. Цього року демократи ризикнули поставити на новачків, які ніколи не займалися політикою, і на жінок. Причому найчастіше, два в одному - жінок-новачків. І ця ставка зіграла. У нижній палаті противники Трампа отримали більшість, а серед законодавців - з'явилося безліч нових облич і ці обличчя жіночі.
"Ви сподіваєтеся, що жінкам тепер буде простіше знайти спільну мову?
"Гадаю, ми вже її знайшли! П'ята частина всього Конгресу тепер жінки, їх все більшає".
Ділиться з нами конгресвумен Марсі Каптур, автор книги "Жінки в Конгресі - одіссея ХХ століття", яка задовго до сьогоднішніх подій писала про те, що вони повинні відбутися.
"Гадаю, ми тепер будемо діяти куди більш відповідально. Взаємодіяти в різних комітетах. Зараз побільшає співпраці. Питання, що так довго ігнорували, тепер вийдуть на перший план. Зокрема, щодо насильства над жінками. Навіть внутрішні правила в Конгресі зараз змінять, замінивши їх на більш чесні", - говорить Титр: Марсі Каптур, конгресвумен.
І це не перебільшення. Адже жінкам куди простіше ніж чоловікам відкинути політичні протиріччя і почати домовлятися. Легше повернути колег-конгресменів в конструктивне русло, якщо суперечки в комітетах будуть аж надто емоційними. Чоловіки теж це розуміють. І тому не особливо опираються, коли представниці слабкої статі заповнюють вашингтонські "коридори влади".
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