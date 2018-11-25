Умер легендарный режиссер [ Редактировать ]
В Великобритании умер всемирно известный режиссер Николас Роуг. Легендарный англичанин скончался на 91 году жизни, сообщает "Телеграф". По словам сына Роуга, его отец умер 23 ноября. Британец признан одним из самых специфических и интересных режиссеров в истории кинематографа.
Причины смерти неизвестны. Николас Роуг дебютировал как режиссер в 1970 году картиной-притчей "Представление" (Performance) с участием Мика Джаггера (солиста и лидера легендарной группы The Rolling Stones - ред.).
Наиболее известные работы - мистический триллер "А теперь не смотри" (Don’t Look Now, 1973), фантастическая драма "Человек, который упал на Землю" (The Man Who Fell To Earth, 1976) с британским музыкантом Дэвидом Боуи в главной роли. Кроме того, он также известен и в роли оператора: "Доктор Живаго", "451 градус по Фаренгейту" и "Казино Рояль".
Напомним, 10 ноября умерла известная украинская актриса.
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