Гололед "парализовал" движение транспорта в Украине (фото) [ Редактировать ]
25 ноября в некоторых городах Украины практически остановилось движение транспорта из-за сильного гололеда. Так, в Житомире из-за непогоды не вышли на маршруты коммунальные автобусы, также утром были отменены почти все пригородные маршруты.
К обеду ситуация на дорогах улучшилась, однако часть перевозчиков уже отменила свои рейсы на 25 ноября. Компании призвали жителей с пониманием отнестись к отмене рейсов и задержке автобусов. Данное решение было принято с целью безопасности граждан, поскольку гололед может стать причиной смертельных ДТП на дорогах.
Об ухудшении погоды и гололеде предупредили и жителей украинской столицы. В Киеве 25 и 26 ноября ожидается гололед, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Однако гололед уже "парализовал" движение на столичных дорогах. Водители публикуют видео и фото, рассказывая об образовавшихся пробках на магистралях.
Ранее мы сообщали, что в Украине ударят морозы.
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