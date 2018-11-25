МВД Украины с помощью спецсредств получило доступ к видео тарана российским пограничным кораблем "Дон" украинского судна, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



Он опубликовал соответствующий ролик в своем Twitter.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського🇺🇦 судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд! Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT

По словам Авакова, видео снято российскими военными - слышны команды и приказы.

"Это пойдет доказательством в международный суд! Агрессия! Ожидаем реакции дружественных стран!", - написал Аваков.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.



Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Также, президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли.