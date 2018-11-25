Обострение в Азовском море: опубликовано видео захвата украинского судна [ Редактировать ]
МВД Украины с помощью спецсредств получило доступ к видео тарана российским пограничным кораблем "Дон" украинского судна, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Он опубликовал соответствующий ролик в своем Twitter.
МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського🇺🇦 судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 25 ноября 2018 г.
Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT
По словам Авакова, видео снято российскими военными - слышны команды и приказы.
"Это пойдет доказательством в международный суд! Агрессия! Ожидаем реакции дружественных стран!", - написал Аваков.
Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.
Также, президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли.
по теме
Обострение в Азовском море: Порошенко созвал военный кабинет
Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за обострения ситуации в Азовском море
Обострение в Азовском море: Климкин сделал резкое заявление
Действия России в Азовском море нарушают все принципы международного права
Обострение в Азовском море: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Украина созывает экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за обострения ситуации в Азовском море
Обострение в Азовском море: ранены 6 членов украинского экипажей
В результате атаки России на корабли Военно-морских сил Украины ранены шестеро членов экипажей
Порошенко призвал поддержать украинцев в России
Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на открытии XI Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) в Киеве призвал поддержать украинскую громаду в России
Конфликт в Азовском море: российские пограничники захватили украинские катера
Российские пограничники захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые 25 ноября попробовали пройти из Черного в Азовское море, но не были пропущены через Керченский пролив