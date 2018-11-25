Обострение в Азовском море: ранены 6 членов украинского экипажей [ Редактировать ]
В результате атаки России на корабли Военно-морских сил Украины ранены шестеро членов экипажей. Об этом сообщает командование ВМС.
Отмечается, что восторженно малый артиллерийский бронекатер "Бердянске" и рейдовый буксир "Яны Капу", которые буксируются.
"Катер Никополь заблокирован и следует в сопровождении оккупантов. 6 украинских военнослужащих получили ранения", - повдіомили в ВМС.
Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.
Также, президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли.
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