В результате атаки России на корабли Военно-морских сил Украины ранены шестеро членов экипажей. Об этом сообщает командование ВМС.

Отмечается, что восторженно малый артиллерийский бронекатер "Бердянске" и рейдовый буксир "Яны Капу", которые буксируются.

"Катер Никополь заблокирован и следует в сопровождении оккупантов. 6 украинских военнослужащих получили ранения", - повдіомили в ВМС.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.



Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Также, президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли.