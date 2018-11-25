Авокадо является достаточно полезным продуктом. Несмотря на высокую калорийность, авокадо употребляют во время множества диет. Издание "Factinteres" пишет о причинах включить авокадо в каждодневный рацион.

В авокадо много витаминов

Высокая питательная ценность этого фрукта объясняется тем, что в нем содержится целый ряд витаминов. Среди них стоит выделить витамины K, C, E, B5 и B6. Съедая 1 авокадо в сутки, вы обеспечиваете организм примерно 15% от суточной нормы этих витаминов. Помимо витаминов, в авокадо содержатся цинк, фосфор, медь и марганец.

Источник калия

Особое внимание стоит уделить такому веществу, как калий. Именно калий помогает поддерживать прочность мышц и укрепляет иммунную систему. Помимо этого, калий снижает артериальное давление, что предотвращает инсульт и инфаркт.



Авокадо снижает уровень холестерина

Кровяное давление напрямую зависит от уровня холестерина. Чтобы снизить уровень плохого холестерина, достаточно употреблять авокадо каждый день. Это помогает очистить кровь и обезопасить себя от заболеваний сосудов и сердца.

Улучшается зрение

Благодаря высокому содержанию лютеина и зеаксантина, авокадо считается полезным для здоровья глаз. В частности, авокадо снижает риск возникновения катаракты и дистрофии желтого пятна. Эти заболевания достаточно часто встречаются у пожилых людей, но заботиться о здоровье лучше смолоду.

Снижается риск возникновения рака

Некоторые исследования показали, что авокадо помогает восстановиться после химиотерапии и предотвращает развитие раковых клеток. Однако все такие исследования были проведены на изолированных клетках и результаты могут существенно отличаться от реальных результатов.

Облегчение артрита

Многие люди страдают от хронической формы артрита. Чтобы облегчить симптомы артрита рекомендуется регулярно употреблять авокадо. Пока к положительному результату пришли только в лабораторных условиях, но отказываться от такого продукта явно не стоит.

Нормализация веса

Несмотря на то, что авокадо достаточно калорийно, оно благоприятно влияет на метаболизм. Объясняется это тем, что авокадо богат витаминами и минералами, которые и улучшают обмен веществ человека.

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