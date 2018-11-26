Обострение в Азовском море: в ЕС отреагировали на агрессию России [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Европейский союз призывает Россию восстановить свободу движения в Керченском проливе и не обострять ситуацию.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич.
В ЕС отмечают, что ситуация в Азовском море и Керченском проливе опасно обострилась.
"Напряженность в Азовском море и Керченском проливе сегодня опасно возросла после сегодняшнего утреннего инцидента между российскими и украинскими военно-морскими судами, когда последние пытались пройти через Керченский пролив, а также последующие события, включая закрытие движения российской властью и сообщения о захвате украинских судов и выстрелы по ним", - говорится в заявлении.
Брюссель призывает все стороны действовать сдержанно в Азовском море для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Однако при этом там отмечают, что Украина не совершила никаких провокационных или незаконных действий.
"Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе и призываем всех действовать с максимальной сдержанностью, чтобы немедленно провести деэскалацию ситуации", - говорят европейские дипломаты.
В ЕС также подчеркнули, что ожидают от России прекращения контроля над морскими перевозками в Керченском проливе. В частности, в недавнем своем заявлении глава дипломатии Федерика Могерини осудила строительство Керченского моста и нарушение этим территориальной целостности Украины.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.
Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
Хронологию событий читайте здесь.
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