Европейский союз призывает Россию восстановить свободу движения в Керченском проливе и не обострять ситуацию.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич.

В ЕС отмечают, что ситуация в Азовском море и Керченском проливе опасно обострилась.

"Напряженность в Азовском море и Керченском проливе сегодня опасно возросла после сегодняшнего утреннего инцидента между российскими и украинскими военно-морскими судами, когда последние пытались пройти через Керченский пролив, а также последующие события, включая закрытие движения российской властью и сообщения о захвате украинских судов и выстрелы по ним", - говорится в заявлении.

Брюссель призывает все стороны действовать сдержанно в Азовском море для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Однако при этом там отмечают, что Украина не совершила никаких провокационных или незаконных действий.

"Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе и призываем всех действовать с максимальной сдержанностью, чтобы немедленно провести деэскалацию ситуации", - говорят европейские дипломаты.

В ЕС также подчеркнули, что ожидают от России прекращения контроля над морскими перевозками в Керченском проливе. В частности, в недавнем своем заявлении глава дипломатии Федерика Могерини осудила строительство Керченского моста и нарушение этим территориальной целостности Украины.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

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