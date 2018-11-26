26 ноября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
26 ноября - 330-й день года (331-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 35 дней.
Сегодня отмечают Всемирный день информации и Международный день сапожника.
Православные 26 ноября чтут память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
В этот день именины у Ивана и Германа.
26 ноября в народном календаре
Православные 26 ноября отмечают праздник Иоанна Златоуста. В старину говорили: "Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги да метели - и дает им наказ оттепели унять" или "На Златоуста все поле пусто".
В это время также начиналась "пельменная пора", хозяйки заготавливали фарш, и вся семья готовила блюдо. Пельменей заготавливали много, чтобы хватило на несколько обедов.
В этот день именины у Ивана и Германа.
Узнайте также, что категорически нельзя делать на Иоанна Златоуста 26 ноября.
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