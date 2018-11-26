26 ноября - 330-й день года (331-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 35 дней.

Сегодня отмечают Всемирный день информации и Международный день сапожника.

Православные 26 ноября чтут память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

В этот день именины у Ивана и Германа.

26 ноября в народном календаре

Православные 26 ноября отмечают праздник Иоанна Златоуста. В старину говорили: "Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги да метели - и дает им наказ оттепели унять" или "На Златоуста все поле пусто".

В это время также начиналась "пельменная пора", хозяйки заготавливали фарш, и вся семья готовила блюдо. Пельменей заготавливали много, чтобы хватило на несколько обедов.

В этот день именины у Ивана и Германа.

Узнайте также, что категорически нельзя делать на Иоанна Златоуста 26 ноября.