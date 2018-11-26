Означает ли введение военного положения объявления войны: заявление Порошенко [ Редактировать ]
Введение военного положения не будет означать объявление войны и отказ от выполнения Минских договоренностей.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Военное положение не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, защиты украинской земли, территориальной целостности суверенитета и независимости Украины. Военное положение вводится исключительно с целью усиления обороны на фоне растущей агрессивности и акта неприкрытой агрессии, согласно международного права со стороны РФ", - заявил глава государства.
По его словам, военное положение не означает отказ Украины от политико-дипломатического урегулирования освобождение украинской территории.
"Мы намерены продолжить придерживаться всех международных обязательств. Включительно с минскими соглашениями", - добавил президент.
Он попросил депутатов Рады собраться на внеочередное заседание.
"Поверьте, сегодня есть все основания для того, чтобы реагировать именно так. Я благодарю народных депутатов, которые уже поддержали эту необходимость, и надеюсь, завтра Верховная Рада примет не откладывая ответственное решение", - подытожил Порошенко.
Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны направил в Верховную Раду предложение ввести военное положение на 60 дней.
Хронологию событий читайте здесь.
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