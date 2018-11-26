Парубий созывает внеочередное заседание Рады [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий созывает внеочередное заседание Верховной рады Украины 26 ноября, на котором будут рассматривать вопрос введения военного положения в Украине.
Об этом сообщает Парубий в Тwitter.
На кораблі #ВМС України була здійснена атака російських військових. Фронт російської агресії розширився і тепер він сягає Чорного і Азовського морів. На понеділок, 26 листопада 2018 року на 16:00 я скликаю позачергову сесію Верховної Ради України. @verkhovna_rada— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 25 ноября 2018 г.
"На корабли ВМС Украины была осуществлена атака российских военных. Фронт российской агрессии расширился и теперь он достигает Черного и Азовского морей. На понедельник, 26 ноябрь 2018 на 16:00 я собираю внеочередную сессию Верховной рады Украины", - написал он.
Говорить о введении военного положения в Украине начали еще после оккупации Крыма. Однако теперь, на фоне резкой эскалации в Азовском море, президент Порошенко поддержал предложение военного комитета вынести на заседание СНБО решение о военном положении.
В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны направил в Верховную Раду предложение ввести военное положение на 60 дней.
В случае, если в нашей стране все-таки введут такое положение, предлагаем узнать, как изменится жизнь украинцев.
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