Возле посольства России в Киеве собрались сотни людей, которые возмущенны действиями российских военных в Азовском море.

Об этом сообщает "112 Украина".

На акцию пришли члены С14, ветераны АТО. Ограду возле посольства украсили десятками бумажных корабликов. Также протестующие перегородили движение на части Воздухофлотского проспекта.

К диппредставительству прибыли дополнительные силы полиции и Нацгвардии, а также сотрудники ГСЧС.

Обстановка под посольством России на данный момент спокойная и собравшиеся не предпринимают никаких агрессивных или провокативных действий.

Ранее активисты пытались поджечь шины, которые сносили к ограде, однако силовики призвали их не нарушать общественный порядок и ситуация на этом завершилась.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

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