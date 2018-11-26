Посольство России в Киеве оцепила Нацгвардия [ Редактировать ]
Возле посольства России в Киеве собрались сотни людей, которые возмущенны действиями российских военных в Азовском море.
Об этом сообщает "112 Украина".
На акцию пришли члены С14, ветераны АТО. Ограду возле посольства украсили десятками бумажных корабликов. Также протестующие перегородили движение на части Воздухофлотского проспекта.
К диппредставительству прибыли дополнительные силы полиции и Нацгвардии, а также сотрудники ГСЧС.
Обстановка под посольством России на данный момент спокойная и собравшиеся не предпринимают никаких агрессивных или провокативных действий.
Ранее активисты пытались поджечь шины, которые сносили к ограде, однако силовики призвали их не нарушать общественный порядок и ситуация на этом завершилась.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.
Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
Хронологию событий читайте здесь.
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