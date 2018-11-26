Мировые лидеры выражает беспокойство и осуждает действия России в связи с событиями в Азовском море.

МИД Эстонии осуждает атаку РФ против украинских кораблей в Азовском море и призывает немедленно освободить захваченные суда.

"Эстония осуждает атаку России против украинских кораблей в Азовском море, Керченском проливе и призывает к немедленному освобождению кораблей. Эти действия нарушают как международное право, так и суверенитет и территориальную целостность Украины и являются сознательным актом по эскалации ситуации", - заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в Twitter.

В МИД Польши также осудили действия России в Азовском море, подчеркивая, что они стали возможными в результате нарушения РФ норм международного права, а также принципа свободы судоходства.

"Нынешняя драматическая эскалация напряжения на водах Азовского моря, в результате которой были ранены моряки и повреждены корабли ВМС Украины, имеет свои истоки в последовательном нарушении Российской Федерацией основополагающих норм международного права, в частности нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД Румынии выразил обеспокоенность в связи с конфликтом.

"Глубоко обеспокоены событиями в Азовском море и Керченском проливе. Агрессия и нарушения международного права подрывают безопасность всего региона. Румыния полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее права использовать свои территориальные воды", - говорится в сообщении.

В Германии глава комитета немецкого Бундестага по внешней политике Норберт Реттген (Христианско-демократический союз) заявил, что Россия доказала своими действиями в Азовском море отсутствие интереса в поиске путей решения по мирному урегулированию с Украиной.

"Да, к сожалению. Эта эскалация является доказательством того, что Россия, похоже, не заинтересована в каких-либо результатах от переговорного процесса по Украине", - написал в Twitter.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

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