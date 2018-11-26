Активисты нескольких организаций и другие граждане собрались у генерального консульства России во Львове и протестуют против открытой агрессии Кремля.

Об этом сообщил Национальный Корпус Львовской области на своей странице в Facebook.

"Прямо сейчас активисты Национального Корпуса Львовщины под стенами консульства РФ во Львове протестуют против открытой агрессии Москвы и выступают в поддержку пленных украинских моряков", - говорится в сообщении.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

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