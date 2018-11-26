Возле консульства России во Львове проходит акция протеста (фото) [ Редактировать ]
Активисты нескольких организаций и другие граждане собрались у генерального консульства России во Львове и протестуют против открытой агрессии Кремля.
Об этом сообщил Национальный Корпус Львовской области на своей странице в Facebook.
"Прямо сейчас активисты Национального Корпуса Львовщины под стенами консульства РФ во Львове протестуют против открытой агрессии Москвы и выступают в поддержку пленных украинских моряков", - говорится в сообщении.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.
Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
Хронологию событий читайте здесь.
по теме
Агрессия России в Азовском море: Гройсман прокомментировал нападение
Гройсман сообщил, что Украина 5 лет является объектом скрытой и не скрытой агрессии
"Руки вверх, стреляем!": обнародованы переговоры моряков в Азовском море
В сети появились записи, на которых слышно переговоры украинских и российских военных в Азовском море
Посольство России в Киеве оцепила Нацгвардия
Возле посольства России в Киеве собрались сотни людей
Означает ли введение военного положения объявления войны: заявление Порошенко
26 ноября Верховная Рада может ввести военное положение
В плен к россиянам попали более 20 украинских моряков
Представитель президента в Крыму подтверждает информацию о шести раненых в результате агрессии России