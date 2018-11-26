Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли сообщила, что заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море состоится в понедельник, 26 ноября 2018.

Об этом сообщается в Twitter Ники Хейли.

Заседание должно состояться в 18:00 по киевскому времени.

"Официальное заседание Совета безопасности было объявлено на завтра в 11:00", - написала Хейли.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

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