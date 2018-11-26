Иногда нам хочется верить в путешественников во времени, летающие тарелки, гигантских чудовищ и привидения. Но, к сожалению, часто фото и видео паранормального - всего лишь подделка. AdMe.ru показывает вам 9 фото паранормальных явлений, каждому из которых удалось найти научное, логическое объяснение.

1. Призрак в лифте в одном из офисов Сингапура

Это жуткое видео снято на камеру наблюдения в одном из офисов Сингапура. После того как мужчина выходит из лифта, за ним из ниоткуда появляется призрачная фигура. Когда ролик попал в сеть, он быстро набрал миллионы просмотров, а люди начали спорить, что же такое это может быть. И как вскоре выяснилось, это был отрывок из социальной рекламы, которая призвана подчеркнуть "опасности работы допоздна".

2. Фотографии 10-метровых скелетов, найденных по всему миру

Фотографии археологов, выкапывающих гигантские человеческие кости, можно увидеть по всему интернету. На многих сайтах, в том числе новостных, утверждается, что это останки древней расы, которая называлась ануннаки. Красиво, однако это всего лишь фотографии с фотошоп-конкурса для портала designcrowd.com, на котором можно посмотреть все работы.

3. Путешественник во времени в 1941 году

Вы наверняка видели эту фотографию, ведь о ней спорили почти везде. Это фото сделано в 1941 году в Канаде. Среди толпы выделяется вполне себе современный мужчина в модной футболке, солнечных очках и с цифровой камерой. Но давайте присмотримся внимательнее.

Мужчина одет в фанатскую футболку хоккейной команды Montreal maroons. Подобные солнцезащитные очки носили тогда полярники, но они были в моде и у простых людей. А в руках - модель карманной камеры Kodak, которая вышла еще в 1925 году.

4. Фото снежного человека

Известный снимок с изображением "бигфута" был сделан в 1967 году и вызывал споры в прессе на протяжении многих лет. Но не все знают, что в этот же год режиссер Роджер Паттерсон подписал контракт, по которому ему дали $ 37 тыс. на съемки фильма про снежного человека в Блафф-Крик. Фотография была сделана местным охотником и опубликована в печати, что послужило неплохой рекламой фильма.

5. Коричневая леди из Рэйнхэм Холла

Коричневая леди - это самая известная фотография призрака всех времен. Считалось, что на фото изображена леди Дороти Уолпол, которая жила в Англии в начале 1700-х. Исследования на оригинальной фотопластинке показали, что никаких манипуляций с ней не проводилось, поэтому долгое время фото с призраком считалось подлинным.

Но только до тех пор, пока адвокат и исследователь Алан Мерди не обнаружил в библиотеке Кембриджского университета доказательство, что знаменитая коричневая леди появилась из-за блика, который попал в пыльную комнату и отразился в объективе камеры.

6. Фигура космонавта в поле

В мае 1964 года Джим Темплтон, пожарный из города Карлайл (Англия), сделал несколько фотографий своей маленькой дочки во время пикника на поляне. Когда фото проявили, то увидели странную фигуру в скафандре, стоящую за спиной девочки. Причем кроме девочки, Джимми и его жены в поле никого не было.

После ажиотажа в прессе выяснилось, что на фото была именно жена Джима, которая из-за цветокоррекции и пересветов на фото стала похожа на космонавта.

7. Гигантское нечто в небе над Замбией

В прошлом году по многим известным новостным сайтам разошлась фотография, на которой была изображена гигантская фигура в небе над торговым центром в Китве (Замбия). Автор заявил: "Мы были шокированы. Кто-то подумал, что это был бог, и начал поклоняться, а другие бежали в ужасе".

После того как эта новость облетела интернет, выяснилось, что фотография - это фотошоп. Но подобная фигура действительно существует. И вот как это выглядит на видео.

8. Дух церкви Ньюби

Эта фотография была сделана в 1963 году в церкви Христа-Утешителя в Северном Йоркшире. На снимке фигура человека в капюшоне и в тканевой маске. А его рост (определен по сравнению с окружающей мебелью) - около 2,7 метра. Хотя прошло больше 55 лет, это фото до сих пор является предметом спора.

Одни эксперты заявили, что фото настоящее. А другие - что это результат двойной экспозиции, когда один снимок накладывается на другой. А вы как думаете? Как это могло быть сделано?

9. Скелет русалки

"На гавайский пляж вымыло необычное создание, похожее на женщину с рыбьим хвостом. После чего египетские ученые рассказали, что обнаружили невероятное - скелет русалки", - такую историю придумали журналисты.

Но действительно невероятное тут то, что на фальсификацию купились многие СМИ, хотя даже невооруженным глазом видна работа в фотошопе. Слева на картинке - фото "русалки", а справа - оригинал.

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