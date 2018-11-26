Лиса нагло ломилась в дверь магазина (видео) [ Редактировать ]
Жительница американского штата Канзас сняла необычное видео с дикой лисой. Салли Катлин опубликовала смешное видео попытки лисы попасть в магазин, пишет "Голос Ua".
Надо отметить, что лиса не только дергала ручку двери, но и стучалась в стекла.
Американка отметила, что ранее у лисы был конфликт с ее собакой, которая также находилась в магазине. Женщина предположила, что лиса пришла отмстить обидчице.
Ранее кот избил енота-бандита.
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