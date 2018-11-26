В Тихом океане обнаружили уникальный вид бактерий [ Редактировать ]
Ученые, которые изучают Тихий океан, открыли уникальный вид бактерий, поглощающих углекислый газ. Кроме того, данный вид может потенциально превращаться в источник пищи для других морских существ, пишет издание "Аспекты".
Загадочные бактерии были обнаружены в одной из самых глубоких частей Тихого океана, а именно в зоне Клиппертона. Исследователи стали изучать этот район в связи с его потенциалом, где можно добывать морских жителей. Специалисты из Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге провели серию экспериментов в ходе которых и обнаружили бактерии.
"Мы обнаружили, что бактерии поглощают большое количество углекислого газа и ассимилируют его в свою биомассу через неизвестный процесс. Их биомасса потенциально становится источником пищи для других животных в океане, поэтому фактически то, что мы обнаружили, является потенциальным альтернативным источником пищи в самых глубоких частях океана", - заявил Эндрю Свитман, один из авторов проекта.
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